Wuppertaler SV und VfB Hilden liefern sich zum Testauftakt ein 2:2

Remis zwischen Wuppertal und Hilden. – Foto: Markus Becker

Für beide Mannschaften stand nach der Sommerpause vor allem das Kennenlernen neuer Abläufe im Mittelpunkt. Der Wuppertaler SV setzte eine Mischung aus bereits verpflichteten Spielern, Testspielern und Nachwuchsakteuren ein. Auch der VfB Hilden nutzte die Partie, um nach dem Aufstieg in die Regionalliga erste personelle und taktische Eindrücke zu sammeln.

Hilden kam anschließend besser in die Partie und erspielte sich erste Möglichkeiten. Nach einer scharfen Hereingabe klärte WSV-Torhüter Fotios Adamidis zur Ecke (24.), direkt darauf landete ein Hildener Kopfball aus vielversprechender Position nur knapp über dem Tor (25.) Zunächst blieb es somit bei der knappen Führung für die Wuppertaler.

Der WSV erwischte den besseren Start. Nach sieben Minuten zog Hamza El Hassani flach ab, Hildens Torhüter konnte den Ball nur zur Seite abwehren. Brightney Igbinadolor war zur Stelle und traf im Nachsetzen zur Führung.

Nach ein wenig Leerlauf durfte der VfB schließlich auch erstmals jubeln. Harumi Goto traf nach einer Hereingabe mit einem strammen Flachschuss zum 1:1, der Ball fand über den Innnepfosten ins Netz (42.) Die Antwort des WSV folgte allerdings unmittelbar: Nach einem Abpraller im Hildener Rückraum nahm Linus Fröhlich Maß und traf den Ball zielsicher zum 2:1 ins Eck (45.).

Nach dem Seitenwechsel wechselten beide Mannschaften mehrfach durch. Dennoch blieb die Begegnung offen. Duje Goles verpasste zunächst nach einem Fehler in der Hildener Defensive die Möglichkeit zum dritten Wuppertaler Treffer. Wenig später setzte er einen Distanzschuss knapp neben das Tor.

Feese sorgt für den Schlusspunkt

Die Hildener wurden zwischenzeitlich auch wieder druckvoller und stellten in der 68. Minute auf 2:2. Ein langer Ball erreichte Etienne Feese, der das Leder geschickt über den herauseilenden Torhüter Pascall Kokott lupfte. In der Schlussphase hatte Hilden etwas mehr Ballbesitz, allerdings ohne zu entscheidenden Möglichkeit zu kommen.

Am Ende stand eine gerechte Punkteteilung in einer Begegnung, die für beide Seiten wohl nicht mehr als erste Erkenntnisse in der frühen Vorbereitungsphase lieferte.