Wuppertaler SV und Riccardo Grym trennen sich nun doch

„Riccardo hat sich dazu entschieden, den aktuellen Weg des Vereins nicht weiter mitzugehen. Beide Seiten haben sich daraufhin in offenen Gesprächen auf eine Trennung verständigt“, heißt es in der Pressemitteilung. Man bedanke sich für die Zusammenarbeit und wünsche ihm „für seinen weiteren Weg alles Gute“.

Weshalb es nun doch anders kommt, ist offen. Hintergründe nennt der WSV in seiner Pressemitteilung nicht. Bekannt ist, dass Grym auch in der „Kings League“ antritt. Der Sportliche Leiter Gaetano Manno hatte vor wenigen Wochen erklärt, dass sich die Spieler künftig komplett auf die Regionalliga konzentrieren sollen. In der abgelaufenen Saison durften einige in den neuen Hallen-Ligen auflaufen – sie hätten sonst wohl nicht verpflichtet werden können. Im Frühsommer 2024 stand der WSV ob der einschneidenden Etatkürzung massiv unter Druck. Ob die aktuelle Trennung nun mit dem Engagement in Zusammenhang steht, ist nicht bestätigt.

Ex-Jugendnationalspieler