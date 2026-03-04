Wuppertaler SV: Trotz sportlicher Krise – finanzielles Fundament steht Beim Wuppertaler SV geht es sportlich aktuell drunter und drüber. Finanziell scheint das Fundament – zumindest für die laufende Saison – zu stehen. von Linus Bien · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Wie steht es finanziell um den Wuppertaler SV? – Foto: Jochen Classen

Die sportliche Lage beim Wuppertaler SV gestaltet sich in der laufenden Saison sehr kompliziert. Mit 21 Zählern auf dem Konto steht der Traditionsklub auf dem 14. Tabellenplatz und rangiert damit nur eine Position über dem Relegationsrang. Die finanzielle Sicherheit scheint laut Recherchen des RevierSport allerdings bis Saisonende gesichert zu sein. Für die weitere Planung wird wohl der Verbleib in der Regionalliga West von hoher Wichtigkeit sein.

Sportlich Flop – finanziell Top? Die sportliche Talfahrt des Wuppertaler SV hat am vergangenen Wochenende ihren Tiefpunkt gefunden. Im Kellerduell beim SC Wiedenbrück hat sich die Mannschaft von Mike Wunderlich mit 0:4 geschlagen geben müssen. Das ist auch angesichts dessen, dass Kollege Sascha Mölders zuletzt am 12. Spieltag einen Dreier hat einfahren können, ein katastrophales Ergebnis. Am kommenden Samstag (7. März, 14 Uhr) ist die U23 des SC Paderborn zu Gast im Stadion am Zoo, die zwar sehr wechselhafte Resultate erzielt, dennoch mit drei Punkten mehr aus den vergangenen fünf Spielen in die Partie geht. Entgegen der Implikation von RevierSport, die finanzielle Stabilität bei den Löwen sehe ähnlich kritisch aus wie die sportliche Lage, äußern sich dort Finanzvorstand Dr. Jochen Leonhardt und auch Henrik Hemmer, Vertreter des Caterers, deutlich positiver.

Die Darstellung lässt Hemmer verwundert zurück: „Der Wuppertaler SV geht pünktlich, bisweilen sogar überpünktlich, seinen finanziellen Verpflichtungen nach. Wenn jeder unserer Kunden so pünktlich zahlen würde, dann wären wir sehr glücklich“, erklärt er dort. Stabilität mindestens bis zum 30. Juni 2026 gegeben Leonhardt sieht kein Grund für die brodelnde Gerüchteküche: „Wir haben genug Zahlungsmittelbestände und gehen unseren Verpflichtungen nach. Wir haben ein stehendes Budget bis zum 30. Juni 2026“, bestätigt er die wirtschaftliche Sicherheit – zumindest bis Saisonende.