Wuppertaler SV: Transfergespräch, Startelf und günstige Tickets

Ein Innenverteidiger wird noch gesucht

Und so hofft der 42-Jährige, dass „in etwa so viele kommen wie gegen den VfL Bochum“. Das Testspiel (0:5) hatten 3.847 Fans verfolgt. Es wäre eine angenehme Einnahme für die nicht prall gefüllte Vereinskasse. Wobei Manno, der am Tag nach dem Köln-Spiel seinen 43. Geburtstag feiert, ausdrücklich betont, dass wie in der vergangenen Saison alle Verpflichtungen sich im Rahmen des vom Vorstand vorgegebenen Etats bewegen.