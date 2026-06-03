Wuppertaler SV: Trainer gefunden - Name bleibt unter Verschluss

Übernimmt Tim Schneider beim Wuppertaler SV? – Foto: Arno Wirths

Der Wuppertaler SV ist auf der Suche nach einem neuen Trainer wohl fündig geworden. Den Namen wollen die Verantwortlichen im Stadion am Zoo zwar noch nicht öffentlich bestätigen, doch die Hinweise deuten klar auf Tim Schneider hin. Der Coach steht am Wochenende selbst noch vor dem wohl größten Spiel seiner bisherigen Trainerlaufbahn, könnte ihm doch mit dem VfB Hilden der Aufstieg in die Regionalliga West gelingen.

Wer soll den Wuppertaler SV aus oder Oberliga Niederrhein zurück in die Regionalliga führen? Diese Frage beschäftigt seit der Bekanntgabe, dass der WSV den Weg nicht mit Mike Wunderlich bestreiten wird, die Fußballinteressierten der Region. FuPa Niederrhein brachte Tim Schneider als möglichen Kandidaten ins Spiel - und er soll es nun wohl auch werden. "Aktuell muss ein letzter Schritt folgen, damit wir an die Öffentlichkeit gehen können. Dieser fehlt leider noch", erklärte Wuppertals Verwaltungsratsvorsitzender Dirk Polick am Dienstagabend in der Wuppertaler Rundschau.

Gemeint dürfte damit der letzte Spieltag in der Oberliga sein, an dem sich für den VfB Hilden entscheidet, ob der Verein den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feiern darf. Gewinnt Hilden beim SC St. Tönis, ist ihnen die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Es wird zugleich auch der Abschied von Schneider sein. Im März hatte der VfB seinem langjährigen Erfolgstrainer mitgeteilt, in der kommenden Spielzeit nicht mehr mit ihm zu planen.