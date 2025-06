Wuppertaler SV testet kurzfristig gegen Ligarivale SSVg Velbert

Manno verhandelt unterdessen weiterhin mit (erfahrenen) Innenverteidigern, von denen möglich einer kommen soll – sofern es personell und inhaltlich passt. „Wir sind in Gesprächen, aber haben überhaupt keinen Zeitdruck. Erst einmal schauen wir uns das Spiel am Samstag an“, kündigt er an.