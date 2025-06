Wuppertaler SV strebt die Verpflichtung von Amin Bouzraa an

Zumal es die nächsten beiden Gegner in sich haben. Und das nicht nur, weil der WSV am Samstag (15:15 Uhr) in Willingen auf den KSV Hessen Kassel und damit auf seinen Ex-Trainer René Klingbeil trifft, der die Nordhessen mit einer starken Rückrunde vor dem Abstieg bewahrt hat. 2022 verlor der WSV in der Sommervorbereitung gegen Kassel mit 1:5, ein Jahr zuvor mit 1:4, im Januar 2021 gab es ein 4:4.