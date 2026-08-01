Wuppertaler SV stellt Vorstand neu auf Der Wuppertaler SV stellt seinen Vorstand personell neu auf und setzt damit den begonnenen Erneuerungsprozess konsequent fort. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, das Führungsgremium breiter aufzustellen und zusätzliche Kompetenzen in den Bereichen Finanzen sowie Kommunikation und Strategie einzubinden. von Wuppertaler SV · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Das ist der neue Vorstand des WSV – Foto: WSV

Künftig bilden Ralf Bartsch (Finanzen), Marc Schulz (Kommunikation und Strategie) und Lennart Strufe (Sport) den Vorstand des Wuppertaler SV. Sie tragen gemeinsam die Verantwortung für die wirtschaftliche, strategische und sportliche Weiterentwicklung des Vereins.

Strufe wird entlastet Gleichzeitig scheidet Ludger Kineke aus dem Vorstand aus. Der Wuppertaler SV bedankt sich bei ihm für seinen Einsatz und die geleistete Arbeit in einer herausfordernden Phase des Vereins. Ludger Kineke erklärt hierzu:

„Ich habe mein Amt im Vorstand des Wuppertaler SV mit großem Engagement ausgeübt. Die vergangenen Monate waren für den Verein sehr herausfordernd, und ich habe die damit verbundene Verantwortung gerne übernommen, weil mir der WSV am Herzen liegt. Vor dem Hintergrund der geplanten Neustrukturierung der Vorstandsarbeit halte ich es für richtig, mein Amt niederzulegen und damit den Weg für die Neuaufstellung freizumachen. Dem WSV bleibe ich weiterhin eng verbunden und wünsche dem Verein, der Mannschaft, den Mitarbeitenden, den Mitgliedern und den Fans für die Zukunft viel Erfolg.“ „Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation war es für uns wichtig, dass der Verein eine breitere Aufstellung, klare Zuständigkeiten und zusätzliche Kompetenzen erhält“, so Dirk Polick, Vorsitzender des Verwaltungsrates. „Mit der Berufung von zwei Mitgliedern aus dem Verwaltungsrat in den Vorstand übernehmen wir bewusst auch operative Verantwortung und unterstreichen unsere Unterstützung für den eingeschlagenen Weg. Gleichzeitig entlasten wir Lennart Strufe im Tagesgeschäft, damit er sich auf seine sportlichen Kernaufgaben konzentrieren kann. Die Neuaufstellung ist ein wichtiger Schritt, um den Verein nachhaltig und zukunftsfähig aufzustellen.“