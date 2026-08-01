Wuppertaler SV stellt Vorstand neu auf

Künftig bilden Ralf Bartsch (Finanzen), Marc Schulz (Kommunikation und Strategie) und Lennart Strufe (Sport) den Vorstand des Wuppertaler SV. Sie tragen gemeinsam die Verantwortung für die wirtschaftliche, strategische und sportliche Weiterentwicklung des Vereins.
Gleichzeitig scheidet Ludger Kineke aus dem Vorstand aus. Der Wuppertaler SV bedankt sich bei ihm für seinen Einsatz und die geleistete Arbeit in einer herausfordernden Phase des Vereins.
Ludger Kineke erklärt hierzu:
„Ich habe mein Amt im Vorstand des Wuppertaler SV mit großem Engagement ausgeübt. Die vergangenen Monate waren für den Verein sehr herausfordernd, und ich habe die damit verbundene Verantwortung gerne übernommen, weil mir der WSV am Herzen liegt. Vor dem Hintergrund der geplanten Neustrukturierung der Vorstandsarbeit halte ich es für richtig, mein Amt niederzulegen und damit den Weg für die Neuaufstellung freizumachen. Dem WSV bleibe ich weiterhin eng verbunden und wünsche dem Verein, der Mannschaft, den Mitarbeitenden, den Mitgliedern und den Fans für die Zukunft viel Erfolg.“
„Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation war es für uns wichtig, dass der Verein eine breitere Aufstellung, klare Zuständigkeiten und zusätzliche Kompetenzen erhält“, so Dirk Polick, Vorsitzender des Verwaltungsrates. „Mit der Berufung von zwei Mitgliedern aus dem Verwaltungsrat in den Vorstand übernehmen wir bewusst auch operative Verantwortung und unterstreichen unsere Unterstützung für den eingeschlagenen Weg. Gleichzeitig entlasten wir Lennart Strufe im Tagesgeschäft, damit er sich auf seine sportlichen Kernaufgaben konzentrieren kann. Die Neuaufstellung ist ein wichtiger Schritt, um den Verein nachhaltig und zukunftsfähig aufzustellen.“
Marc Schulz erklärt:
„Der Wuppertaler SV steht vor großen Aufgaben. Mir ist wichtig, unsere Mitglieder, Fans, Sponsoren und Partner auf diesem Weg mitzunehmen und sie aktiv in die Neuausrichtung des Vereins einzubeziehen. Nahbarkeit, Offenheit und klare Strukturen sind für mich die Grundlage, um Vertrauen zu schaffen.“
Ralf Bartsch ergänzt:
„Als Unternehmer weiß ich, dass nachhaltiger Erfolg nur auf einem soliden wirtschaftlichen Fundament entstehen kann. Deshalb werden wir alles daransetzen, das Vertrauen in den Verein weiter zu stärken. Der WSV soll künftig für Transparenz, Seriosität und Verlässlichkeit stehen. Dazu möchte ich meinen Beitrag leisten.“
Mit der jetzigen Neubesetzung ist die personelle Weiterentwicklung des Vorstandes noch nicht abgeschlossen. Der Verwaltungsrat befindet sich weiterhin in intensiven Gesprächen mit geeigneten Persönlichkeiten, die das Gremium zeitnah um zusätzliche fachliche Kompetenzen ergänzen sollen. Ziel ist es, den Wuppertaler SV organisatorisch so aufzustellen, dass er den zukünftigen Herausforderungen dauerhaft gerecht werden kann.
In den kommenden Tagen wird der neu zusammengesetzte Vorstand die weiteren Schritte der organisatorischen und wirtschaftlichen Neuausrichtung des Vereins vorstellen.