Wuppertaler SV stellt neuen Ausrüster vor

„Wir sind stolz und freuen uns, mit Macron einen erfahrenen und innovativen Ausrüster gewonnen zu haben. In den letzten Monaten haben wir in intensiven Gesprächen festgestellt, dass wir mit Macron in Bezug auf unsere Identität und die Werte, die in unserem Verein eine zentrale Rolle spielen, auf einer Wellenlänge liegen. Diese Gemeinsamkeiten bilden eine starke Basis für eine lebendige und langjährige Zusammenarbeit. Unsere Fans dürfen sich auf ein kreativ gestaltetes Trikot freuen“, sagen Thomas Richter (Vorstand Sport) und Marvin Klotzkowsky (Vorstand Marketing & Vertrieb).