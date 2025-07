Wuppertaler SV: Staus, Stille und neue Spieler

Hätte er auf die Notbremse lieber verzichten sollen? „Die Szene bei der roten Karte kann man besser lösen“, findet Trainer Sebastian Tyrala. Will sagen: Zu einem so frühen Zeitpunkt in Unterzahl zu geraten ist nicht die optimale Variante. Torwart Michael Luyambula hätte den Ball zumindest theoretisch abwehren können, der WSV aber in Vollbesetzung deutlich bessere Chancen gehabt. Ein Lernprozess, der schnell abgeschlossen werden soll.