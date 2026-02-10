Wuppertaler SV schockt den 1. FC Kleve

Den besseren Start erwischten die Gäste. Ein abgefälschter Distanzschuss aus rund 30 Metern sorgte nach neun Minuten für den Wuppertaler Führungstreffer. In der Folge erarbeiteten sich die Klever Talente mehr Spielanteile – und belohnten sich nach einer halben Stunde mit dem Ausgleichstreffer. Einen Diagonalball nahm Leonard Egen gut mit und schob zum 1:1 (31.) ein. „Zu Beginn hatten wir kaum Zugriff. Nach dem Rückstand sind wir etwas besser in die Partie gekommen“, sagte FC-Trainer Niko Hegemann. Nach dem Seitenwechsel waren es dann allerdings wieder die Gäste aus Wuppertal, die spielerisch mehr Akzente setzen konnten.

Niko Hegemann: „Das Ergebnis ist sehr ärgerlich“

Chancen blieben Mangelware – bis tief in die Nachspielzeit. Dann präsentierte sich die Klever Hintermannschaft bei einem langen Ball einmal unsortiert. Die Konsequenz: der späte Knockout (80.+5). „Da haben wir im Kollektiv einfach nicht gut verteidigt. Das Ergebnis ist sehr ärgerlich, aber meine Mannschaft hat alles gegeben“, sagte Hegemann, dessen Schützlinge vorerst weiter auf Relegationsplatz acht verweilen.