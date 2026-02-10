Wuppertaler SV schockt den 1. FC Kleve

Im Niederrheinpokal der C-Juniorinnen verlor die JSG Auwel-Holt/Walbeck (Kreisklasse) ihr Hauptrunden-Spiel gegen die DJK TuSA Düsseldorf (Leistungsklasse) mit 1:13 (1:5). Jagnoor Singh erzielte den Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:4 (22.).
Bitterer kann eine Niederlage kaum sein: Die B-Junioren des 1. FC Kleve haben am zweiten Spieltag der Rückrunde in der Niederrheinliga in buchstäblich letzter Sekunde den entscheidenden Gegentreffer kassiert. Das Heimspiel gegen Schlusslicht Wuppertaler SV ging so noch mit 1:2 (1:1) verloren.
Den besseren Start erwischten die Gäste. Ein abgefälschter Distanzschuss aus rund 30 Metern sorgte nach neun Minuten für den Wuppertaler Führungstreffer. In der Folge erarbeiteten sich die Klever Talente mehr Spielanteile – und belohnten sich nach einer halben Stunde mit dem Ausgleichstreffer. Einen Diagonalball nahm Leonard Egen gut mit und schob zum 1:1 (31.) ein. „Zu Beginn hatten wir kaum Zugriff. Nach dem Rückstand sind wir etwas besser in die Partie gekommen“, sagte FC-Trainer Niko Hegemann. Nach dem Seitenwechsel waren es dann allerdings wieder die Gäste aus Wuppertal, die spielerisch mehr Akzente setzen konnten.
Chancen blieben Mangelware – bis tief in die Nachspielzeit. Dann präsentierte sich die Klever Hintermannschaft bei einem langen Ball einmal unsortiert. Die Konsequenz: der späte Knockout (80.+5). „Da haben wir im Kollektiv einfach nicht gut verteidigt. Das Ergebnis ist sehr ärgerlich, aber meine Mannschaft hat alles gegeben“, sagte Hegemann, dessen Schützlinge vorerst weiter auf Relegationsplatz acht verweilen.
In der Grenzlandliga der B-Junioren verbesserte sich Siegfried Materborn mit einem 5:1 (2:1) gegen die JSG Borussia Bocholt/Vardingholt/Barlo auf Platz sechs. Luca Gruteser (8.) und Philipp van Stiphout (14.) brachten den Gastgeber früh mit 2:0 in Führung, doch die JSG verkürzte in der 29. Minute. In einer hitzigen zweiten Halbzeit mit insgesamt drei Gelb-Roten Karten machten es van Stiphout (63.), Gruteser (67.) und Kamal Alakili Aomari (77.) schließlich deutlich.
Die C-Junioren des 1. FC Kleve haben die Tabellenführung in der Grenzlandliga mit einem 5:2 (4:0) beim TuB Mussum verteidigt. Nach Toren von Til Weber (9.), Milo Gichtbrock (18.), Darian Böker (24.) und Max Schneider (35.) führte der Klever Nachwuchs bereits zur Pause mit 4:0. Zwei Treffer des Gastgebers (42., 48.) ließen noch einmal Spannung aufkommen, bis Jonas Bachtin für die Gäste in der 69. Minute den Endstand herstellte. Lokalrivale Siegfried Materborn erkämpfte sich ein 1:1 gegen den 1. FC Bocholt II. Nach einem Platzverweis gegen die Gäste (23.) nutzten die Materborner die Überzahl in Durchgang zwei zum Führungstreffer. Mehdi Lamssiah erzielte in der 45. Minute das 1:0. Nur sechs Minuten später kamen die Gäste zum Ausgleich.
Im Niederrheinpokal der C-Juniorinnen verlor die JSG Auwel-Holt/Walbeck (Kreisklasse) ihr Hauptrunden-Spiel gegen die DJK TuSA Düsseldorf (Leistungsklasse) mit 1:13 (1:5). Jagnoor Singh erzielte den Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:4 (22.).