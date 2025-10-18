Wuppertaler SV rettet Remis in allerletzter Sekunde

Das änderte sich in der 28. Minute: Jonathan Akaegbobi traf von halblinks ins lange Eck – 0:1. Vincent Schaub versuchte es aus (zu) spitzem) Winkel (31.). Bochums Keanu Kerbsties zielte rechts am Tor vorbei (32.). Ein Freistoß von Schaub blieb in der Mauer hängen (33.). Allessandro Crimaldi (VfL) scheiterte nach einer Ecke (36.). Bochum behauptete das Geschehen. In der Nachspielzeit zögerte Duncan zu lange, es ging mit dem Rückstand in die Kabinen.

Kleiner in der Nachspielzeit

Zum zweiten Durchgang kam Oostwoud für den mit Gelb verwarnten Hans-Juraj Hartmann. Das Bild änderte sich zunächst kaum. Daniel Hülsenbusch köpfte knapp am WSV-Tor vorbei (58.). Tyrala wechselte in der 60. Minute dreifach: Schaub, Jeff Fehr und Amin Bouzraa gingen, Kadi Atmaca, Kamo und Ronay Arabaci mischten nun mit. Doch Chancen blieben weiter aus.

Atmaca musste in der 73. Minute verletzt raus, ihn ersetzte Fritz Kleiner. Bochum brachte Luis Hartwig, den Sohn des ehemaligen WSVers Knut Hartwig (76.). Die Rot-Blauen gaben nicht auf und wurden belohnt: Müller flankte auf den Kopf von Arabaci – 1:1 (83.). Doch ausgerechnet der kurz zuvor eingewechselte Vahidin Turudija traf zum 1:2 (86.). Kamo vergab den neuerlichen Ausgleich (87.). Luyambula verhinderte in der Nachspielzeit einen weiteren Gegentreffer. Und dann traf Kleiner per Kopf in der sechsten Minute der Nachspielzeit!

Die nächste Partie bestreitet der WSV am kommenden Samstag (25. Oktober) um 14 Uhr bei der U23 von Borussia Mönchengladbach. Der Monat endet mit dem Duell am 31. Oktober gegen Rot-Weiß Oberhausen (19:30 Uhr, Stadion am Zoo).