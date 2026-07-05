Wuppertaler SV präsentiert neuen Torjäger gegen VfB Hilden

Neuer Torjäger: Eren Albayrak. – Foto: WSV

Das erste Testspiel des Wuppertaler SV unter Trainer Tim Schneider ist aus vielerlei Gründen ein besonderes, schließlich trifft der Coach direkt auf seinen Ex-Klub VfB 03 Hilden. Neben neuen Eindrücken dürfen sich die WSV-Fans vor allem auf einen neuen Stürmer freuen: Aus der Oberliga Westfalen kommt Eren Albayrak von der SG Finnentrop/Bamenohl.

Schneider führte Hilden bekanntlich in der Oberliga Niederrhein zur Meisterschaft und damit zum Aufstieg in die Regionalliga West, aus der Wuppertal abgestiegen ist. Dass diese Paarung zum Einstand direkt eine besondere für den 44-Jährigen sein wird, liegt auf der Hand. Ebenso dürfen sich die Zuschauer und Fans des Traditionsvereins auf die ersten Eindrücke ihrer neuen Mannschaft freuen, schließlich vollzieht Wuppertal durch den Abstieg in die Oberliga nach zehn Jahren einen Umbruch.

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Albayraks gute Leistungen in der Oberliga Westfalen

Mit dabei ist ganz frisch Mittelstürmer Albayrak. Der 23-Jährige durchlief unter anderem die Jugendabteilung des Hombrucher SV und spielte in der Folge für die TSG Sprockhövel, den RSV Meinerzhagen und eben die SG Finnentrop/Bamenohl auf starkem Niveau im benachbarten Fußballverband Westfalen. Den Durchbruch schaffte er vergangene Saison, als ihm 18 Tore gelangen und er weitere vier Treffer auflegte.

„Bei der Besetzung unserer Offensive war es uns wichtig, unterschiedliche Spielertypen zusammenzustellen. Eren ergänzt unser Angriffsprofil als beweglicher Mittelstürmer, der Spielintelligenz, Torgefahr und mannschaftsdienliche Arbeit miteinander verbindet. Dabei arbeitet er auch mit großer Intensität gegen den Ball und bringt die Mentalität mit, die wir für unsere Spielweise benötigen. Genau diese Kombination aus seinen fußballerischen Qualitäten und seiner Persönlichkeit macht ihn zu einer wertvollen Verstärkung für unsere Mannschaft“, erklärt Vorstand Sport Lennart Strufe bei der Vorstellung.

Wie sich der Wuppertaler SV und sein neuer Angreifer im Test gegen Hilden schlagen, könnt ihr im FuPa-Liveticker verfolgen: