Wuppertaler SV: Personalprobleme und der harte Kampf Daheim gut bis sehr gut, auswärts schwach bis unterirdisch – so präsentierte sich der abstiegsgefährdete Regionalligist Wuppertaler SV zuletzt. An den ersten Teil will das Team von Trainer Mike Wunderlich am Samstag (7. März 2026) ab 14 Uhr im Stadion am Zoo gegen die U21 des SC Paderborn anschließen. von Jörn Koldehoff · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Wunderlich will eine Reaktion seiner Mannschaft im Duell mit Paderborn sehen – Foto: Jochen Classen

Dazu muss allerdings ein ganz anderer Auftritt her als im Kellerduell beim SC Wiedenbrück (0:4). Im Hinspiel setzte es eine 1:6-Klatsche, der SCP hatte damals den Kader von oben verstärkt. Doch auch so nötigt der Zweitliga-Nachwuchs Respekt ab. Das Team sei „sehr unangenehm“, „etwas schwieriger zu greifen“, weil „spielstark und taktisch variabel“, so Wunderlich.

Nur 26 kassierte Tore sind der viertbeste Wert der Liga. „Wir wollen an unsere letzten beiden Heimspiele anknüpfen. Es wird auf uns ankommen“, meint der Chefcoach mit Blick auf das 2:2-Unentschieden gegen die U23 des BVB und den 1:0-Erfolg gegen die U21 des 1. FC Köln. Der WSV braucht defensive Stabilität Wunderlich hatte das Programm nach Wiedenbrück umgestellt. Statt Regeneration gab es eine „intensivere Einheit“, dafür Dienstag frei. „Wenn ich jetzt wieder wie nach Schalke sage, das darf uns nicht mehr passieren, dann wird man irgendwann unglaubwürdig. Wenn ich wie in Wiedenbrück verliere, dann fehlt mir die Phantasie, sonntags hierzukommen und alles schönzureden. Man muss schon klar und deutlich werden. Ich bin selbstkritisch.“

Man sei „eine Einheit, ich stehe zu den Jungs. Wir haben von Anfang an gesagt, es wird ein harter Kampf bis Mai. Wir werden immer wieder Rückschläge bekommen, aber wir müssen immer wieder aufstehen. Das erwarte ich auch am Samstag.“ Die Probleme bestünden indes „nicht erst seit drei vier Wochen“, sondern auch schon in der Hinrunde – etwa mit dem 0:5 gegen Rödinghausen, dem 1:6 in Paderborn und dem 2:4 gegen Düsseldorf. Wunderlich: „Wir sind dabei, Ursachenforschung zu betreiben. Wenn wir einen Nackenschlag und ein frühes Tor bekommen, bekommen wir auch schnell das zweite und das dritte. Das darf nicht passieren. Wir lassen Stück weit den Kopf hängen. Wir brauchen defensive Stabilität. Ich muss mit allem, was ich habe, mein eigenes Tor verteidigen. Wir werden nicht zwei, drei, vier Tore schießen, um einen Punkt zu holen.“