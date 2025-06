Wuppertaler SV nimmt Ex-KFC-Stürmer Jeff-Denis Fehr unter Vertrag

Sportchef Gaetano Manno: „Jeff wollten wir schon vor einem Jahr haben. Er hat in Uerdingen eine tolle Saison gespielt, in den Spitzenspielen war er sehr aktiv und auffallend. Auch in der Saison zuvor in Rödinghausen hat er eine tolle Saison gespielt. Die Spiele, die ich gesehen habe, waren sehr gut.!