Wuppertaler SV: Niklas Bonnekessel wird Co-Trainer von Tim Schneider

Der Wuppertaler SV verstärkt sein Trainerteam der Ersten Mannschaft: Ab sofort übernimmt Niklas Bonnekessel die Position des Co-Trainers. Der A-Lizenzinhaber wird bereits am Sonntag erstmals gemeinsam mit Cheftrainer Tim Schneider die Trainingseinheit der Mannschaft leiten.
Der 40-Jährige ist hauptberuflich als Lehrer tätig und bringt umfangreiche Erfahrug mit. Durch seine langjährige Tätigkeit als Co-Trainer kennt er die Oberliga Niederrhein sehr gut. Zudem verfügt er über gute Kontakte in den „Löwenstall“ und gilt damit als wertvolle Verstärkung insbesondere für die Weiterentwicklung junger Spieler.
Der neue Co-Trainer war zuletzt bei der SSVg Velbert als Co-Trainer tätig. Zuvor arbeitete er bereits beim TSV Meerbusch sowie im Nachwuchsbereich von Fortuna Düsseldorf.
Sportvorstand Lennart Strufe begrüßt den Neuzugang: „Wir freuen uns sehr, dass wir Niklas Bonnekessel für unser Trainerteam gewinnen konnten. Er bringt fachliche Kompetenz, ausgeprägte analytische Fähigkeiten und eine moderne Arbeitsweise mit. Darüber hinaus überzeugt er durch seine offene und authentische Art im Umgang mit Menschen sowie durch seine Erfahrung in der Entwicklung junger Spieler. Damit passt er hervorragend zu dem Weg, den wir als Verein eingeschlagen haben. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Expertise und Persönlichkeit ein wichtiger Bestandteil unseres Trainerteams sein und die sportliche Entwicklung unserer Mannschaft maßgeblich mitgestalten wird. Wir wünschen Niklas einen erfolgreichen Start und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.“