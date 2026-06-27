Wuppertaler SV: Niklas Bonnekessel wird Co-Trainer von Tim Schneider

Niklas Bonnekessel (links) wird Co-Trainer bei Tim Schneider. – Foto: Wuppertaler SV

Der Wuppertaler SV verstärkt sein Trainerteam der Ersten Mannschaft: Ab sofort übernimmt Niklas Bonnekessel die Position des Co-Trainers. Der A-Lizenzinhaber wird bereits am Sonntag erstmals gemeinsam mit Cheftrainer Tim Schneider die Trainingseinheit der Mannschaft leiten.

Vorher in Velbert, Meerbusch und bei Fortuna

Der 40-Jährige ist hauptberuflich als Lehrer tätig und bringt umfangreiche Erfahrug mit. Durch seine langjährige Tätigkeit als Co-Trainer kennt er die Oberliga Niederrhein sehr gut. Zudem verfügt er über gute Kontakte in den „Löwenstall“ und gilt damit als wertvolle Verstärkung insbesondere für die Weiterentwicklung junger Spieler.

Der neue Co-Trainer war zuletzt bei der SSVg Velbert als Co-Trainer tätig. Zuvor arbeitete er bereits beim TSV Meerbusch sowie im Nachwuchsbereich von Fortuna Düsseldorf.