Wuppertaler SV muss weiter sparen, bleibt aber zuversichtlich

Der Wuppertaler SV muss offenbar im Falle des Klassenerhalts in der Regionalliga West den Etat für die kommende Spielzeit noch einmal reduzieren. Auf der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend in der Alten Glaserei gaben sich die Gremien aber zuversichtlich, weiter wettbewerbsfähig zu sein. Helfen soll auch ein neuer Förderkreis.