Wuppertaler SV muss weiter auf Atmaca verzichten

Der Sportchef hatte schon vor Wochenfrist angekündigt, kein Risiko eingehen zu wollen. Eine neuerliche Verletzung soll unbedingt vermieden werden. „Dafür ist Kadi mit seiner Schnelligkeit, der Technik und der Torgefahr viel zu wichtig für unseren Kader“, so Manno.

Immerhin stehen Trainer Sebastian Tyrala bis auf die Langzeitverletzten Subaru Nishimura (Mittelfußbruch), Semir Saric, Alwin Weber (beide Knieprobleme) und Muhammed Bejdic (Kreuzbandriss) alle anderen Spieler zur Verfügung. Die Vorbereitung auf die wichtige Auswärtspartie am Montag (1. September 2025) bei der U21 des 1. FC Köln (19 Uhr, Franz-Kremer-Stadion) läuft konzentriert.

Voller Terminkalender im September

Um alle Akteure im Spielrhythmus zu halten, hat der WSV ein weiteres Testspiel vereinbart. Es findet am 4. September ab 20 Uhr beim Westfalenligisten Spvg Hagen statt. „Wir haben einen Gegner gesucht, der ansatzweise Oberliga-Niveau hat“, erklärt Manno. Das darauffolgende Wochenende ist spielfrei. Das Niederrheinpokal-Match der zweiten Runde beim Oberligisten ETB SW Essen, der am 3. September aus Anlass des 125. Vereinsjubiläums den Bundesligisten 1. FC Köln empfängt, ist noch nicht terminiert, dürfte aber am 9. oder 10. September am traditionsreichen Uhlenkrug angepfiffen werden.

Damit ist der WSV im September gleich sieben Mal im Einsatz. Am 13. September kommt der SC Wiedenbrück ins Stadion am Zoo (14 Uhr), am 17. September geht es zur U23 des SC Paderborn (19:.0 Uhr), ehe noch die Partien gegen die Sportfreunde Siegen (20. September, 14 Uhr, Stadion am Zoo) und bei den Sportfreunden Lotte (27. September, 14 Uhr) warten. Dann soll Kadi Atmaca längst wieder dabeisein und helfen, Punkte gegen den Abstieg einzufahren.