Wuppertaler SV muss sich ohne Schneider auf Schonnebeck vorbereiten

Fehlen wird gegen Schonnebeck, das der WSV im Niederrheinpokal mit 7:6 nach Elfmeterschießen bezwungen hatte, auf jeden Fall Eren Albayrak. Er wurde nach der roten Karte im Pokal für zwei Spiele gesperrt und muss nun zum letzten Mal aussetzen. Felix Herzenbruch sitzt weiterhin seine Drei-Spiele-Sperre ab, zu der er nach einer Notbremse am letzten Spieltag der vergangenen Saison (mit Velbert) verurteilt worden war. Ob eine weitere Bestrafung folgt, entscheidet sich in Kürze.

Herzenbruch hatte am Sonntag nach Spielende in Velbert erneut Rot gesehen. Er war in seiner Funktion als Fitnesstrainer offiziell auf dem Spielberichtsbogen eingetragen und hatte – so der 33-Jährige gegenüber der Rundschau – nach dem Abpfiff einen der Assistenten gefragt, ob die letzte Szene, in der ein WSVer im Strafraum umklammert worden war, nicht elfmeterwürdig gewesen sei. Schiedsrichter Thibaut Scheer sei hinzugekommen und habe ihm Rot gezeigt. Trotz des Hinweises, dass er nicht als Spieler, sondern als Fitnesstrainer anwesend sei und nach Spielende, wie alle andere, den Platz doch betreten dürfe.

Der WSV steht in dieser Angelegenheit in Kontakt mit dem Staffelleiter. Sollte eine (weitere) Sperre folgen, rechnet der Verein nicht damit, dass diese sich auf Herzenbruch als Spieler bezieht – als solcher war er ja schließlich nicht im Einsatz.