Wuppertaler SV müht sich nach Verlängerung ins Viertelfinale Niederrheinpokal: Der Pokalschreck Mülheimer FC setzte dem Wuppertaler SV schwer zu, musste sich am Ende aber knapp geschlagen geben.

Einen großen Kampf hat der Mülheimer FC dem Wuppertaler SV im Achtelfinale des Niederrheinpokals geliefert. Nach einem 1:1-Unentschieden nach 90 Minuten ging es für die Mannschaften in die Verlängerung, in der sich der Favorit aus dem Bergischen letztlich knapp mit 2:1 durchsetzen und in die nächste Runde zittern konnte.