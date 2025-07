Wuppertaler SV müht sich, aber Kleiner trifft doppelt

In der kommenden Woche gastiert der WSV am Mittwoch (18:30 Uhr) beim Oberligisten SV Schermbeck und bestreitet am 19. Juli die Generalprobe gegen den Oberligisten Westfalia Rhynern (14 Uhr, Stadion am Zoo. Die Saison startet am 25. Juli mit dem Heimspiel gegen Fortuna Köln (14 Uhr).