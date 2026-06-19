Wuppertaler SV möchte künftig am Freitagabend zu Hause spielen Lennart Strufe hat beim Wuppertaler SV derzeit alle Hände voll zu tun. Außerdem bringt er einen neuen Termin für die Heimspiele ins Gespräch. von Jörn Koldehoff · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Im Stadion am Zoo wird künftig Oberliga-Fußball gespielt. – Foto: Arno Wirths

Bei Lennart Strufe steht das Telefon derzeit nicht still. Der neue Vorstand Sport des designierten Oberligisten Wuppertaler SV arbeitet intensiv an der Zusammenstellung des künftigen Kaders. Dabei hat der 36-Jährige, der am Montag vom Verwaltungsrat in den Vorstand berufen worden war, eine ambitionierte Aufgabe zu bewältigen. Bereits am übernächsten Sonntag (28. Juni 2026) soll das Training starten. „Wenn dann zwölf Spieler da sind, ist es gut, 15 wären super, alles darüber hinaus hervorragend“, sagt Strufe. „Wichtig ist, dass der Trainer sich schon ein erstes Bild machen kann.“

Mit einigen Akteuren sei man sich schon einig. Nun werden die entsprechenden Arbeitspapiere aufgesetzt und müssen unterschrieben werden. „Das dauert natürlich etwas, aber es soll alles seine Ordnung haben. Ich bin optimistisch, dass wir zeitnah die ersten Namen veröffentlichen können.“ Mit dem neuen Chefcoach Tim Schneider steht Strufe in Dauerkontakt. „Wir haben uns viele Stunden ausgetauscht. Es hat menschlich direkt gepasst und auch auf sportlicher Ebene.“ Schnell wurden die ersten Spielerlisten erstellt („Wir nennen das Schattenkader“) und mit Blick auf die Kaderstruktur kategorisiert. Eine der Hauptfragen angesichts des nicht hohen Etats lautet: „Welche Möglichkeiten haben wir?“

Dabei ergänzen sich Strufe, der zuletzt in der Scoutingabteilung des 1. FC Köln gearbeitet hat und den Kontakt zu den weiteren WSV-Mitarbeitern sucht, und Schneider: „In Köln ging es zwar mehr in Richtung Bundesliga, trotzdem gibt es viele Kontakte. Die Oberliga ist breiter aufgestellt, doch unser Trainer kennt sie ja sehr gut. Wir sind zuversichtlich, dass wir eine sehr ordentliche Mannschaft zusammenbekommen.“ Dass auch Spieler aus dem bisherigen Regionalliga-Kader Teil des künftigen WSV-Aufgebots sind, schließt Strufe nicht aus. Das könne dann der Fall sein, wenn neben dem sportlichen Können die Mentalität stimme und die Kandidaten „den neuen Weg mitgehen wollen“. Was auch für die Posten des Co-Trainers („Wir sind mit zwei, drei Kandidaten im Gespräch“) und des Torwarttrainers gelte.