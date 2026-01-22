Wuppertaler SV: Mit Routinier Marko Stojanovic zum Klassenerhalt

Im Sommer hat Marko Stojanovic noch bekannt gegeben, weder eine weitere Spielzeit für den 1. FC Bocholt in der Regionalliga West zu bestreiten, noch zum Konkurrenten SC Wiedenbrück zu wechseln. Jetzt hat der Serbe einen Vertrag beim Wuppertaler SV unterschrieben und soll dem abstiegsgefährdeten Traditionsverein zum Klassenerhalt verhelfen.
Im Juni 2025 war noch überhaupt nicht klar, ob Stojanovic überhaupt nochmal die Fußballschuhe schnüren würde, wie er zu jener Zeit gegenüber dem Bocholter Borkener Volksblatt mitteilte. Jetzt herrscht Gewissheit: Der 31-Jährige wird ab sofort für den Wuppertaler SV auflaufen.
Für den WSV läuft es sportlich bislang nicht nach Plan. Nach 18 Spieltagen und einer zuletzt langen Sieglosserie steht die Mannschaft vom neuen Cheftrainer Mike Wunderlich nicht nur auf dem 15. Tabellenplatz, sondern musste sich auch im Niederrheinpokal-Viertelfinale gegen den FC Büderich spät geschlagen geben.
Sportdirektor Gaetano Manno freut sich in einer Pressemitteilung des WSV vor allem über die Erfahrung, die Stojanovic mitbringt: „Uns hat in der Hinrunde häufiger genau diese Erfahrung gefehlt. Marko verfügt über einen sehr guten linken Fuß, ein sauberes Passspiel und eine gute Schnelligkeit." Diese kann der Routinier besonders für den Abstiegskampf nutzen: „Wir freuen uns, dass er bei uns ist und dabei unterstützt, die Klasse zu halten.“
Der 1,89 Meter große Mittelfeldspieler hat die vergangenen Wochen schon mit der Mannschaft trainiert – im Trainingslager war er auch. Stojanovic fühlt sich pudelwohl in Wuppertal: „Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen, das hat es mir leicht gemacht, sofort Anschluss zu finden. Zudem waren die Gespräche mit den Verantwortlichen sehr sympathisch“, erzählt er und freut sich, wenn es bald wieder losgeht: „Das Trainingslager mit der Mannschaft war top und wir konnten unter super Bedingungen trainieren. Die ganze Mannschaft freut sich, dass es am Samstag wieder losgeht.“
Zum Auftakt nach der Winterpause könnte der WSV direkt mal ein Ausrufezeichen setzen, denn es geht gegen das Ligaschlusslicht SSVg Velbert (24. Januar, 14 Uhr). Ein Sieg würde die Löwen vorerst in sicheres Fahrwasser katapultieren – vielleicht sogar mit ersten Spielminuten des erfahrenen Neuzugangs.
____
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
____
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
____
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: