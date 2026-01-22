Marko Stojanovic (r.) läuft jetzt für den Wuppertaler SV auf – Foto: Imago Images

Wuppertaler SV: Mit Routinier Marko Stojanovic zum Klassenerhalt Der Wuppertaler SV will den Regionalliga-Klassenerhalt mit Marko Stojanovic im Mittelfeld klarmachen. Der 31-Jährige bringt reichlich Erfahrung mit an den Zoo.

Im Sommer hat Marko Stojanovic noch bekannt gegeben, weder eine weitere Spielzeit für den 1. FC Bocholt in der Regionalliga West zu bestreiten, noch zum Konkurrenten SC Wiedenbrück zu wechseln. Jetzt hat der Serbe einen Vertrag beim Wuppertaler SV unterschrieben und soll dem abstiegsgefährdeten Traditionsverein zum Klassenerhalt verhelfen.

Im Sommer waren noch Fragezeichen über Stojanovics Zukunft Im Juni 2025 war noch überhaupt nicht klar, ob Stojanovic überhaupt nochmal die Fußballschuhe schnüren würde, wie er zu jener Zeit gegenüber dem Bocholter Borkener Volksblatt mitteilte. Jetzt herrscht Gewissheit: Der 31-Jährige wird ab sofort für den Wuppertaler SV auflaufen. >>> Hier kommt ihr zu Marko Stojanovic Für den WSV läuft es sportlich bislang nicht nach Plan. Nach 18 Spieltagen und einer zuletzt langen Sieglosserie steht die Mannschaft vom neuen Cheftrainer Mike Wunderlich nicht nur auf dem 15. Tabellenplatz, sondern musste sich auch im Niederrheinpokal-Viertelfinale gegen den FC Büderich spät geschlagen geben.