Wuppertaler SV mit Geheimtest vor der Mitgliederversammlung

Bei wechselhaftem Wetter inklusive Hagel hatte Amin Bouzraa, der nach seiner Drei-Spiele-Suspendierung wieder im Kader war, in Halbzeit zwei die Chance auf den Ausgleich. Muhammed Bejdic feierte unterdessen ab der 70. Minute sein Comeback, nachdem Wunderlich mehrfach gewechselt hatte. Der WSV spielte mit Adamidis – Nishimura, Hartmann, Bielitza (60. Duncan) – Bouzraa, Rebronja, Aydogan (60. Durgun), Fehr (60. Miyamoto) – Sekaki (31. Schaub), Kleiner (60. Hirschberger), Heim (70. Bejdic).

Weiter geht es für den WSV in der Regionalliga am Samstag (4. April) um 14 Uhr im Stadion am Zoo gegen den 1. FC Bocholt. Es ist die siebtletzte Partie der laufenden Saison. Derzeit liegen die Rot-Blauen auf dem ersten Abstiegsplatz.