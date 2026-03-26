Wuppertaler SV mit Geheimtest vor der Mitgliederversammlung

Im Barmer Bahnhof geht es ab 19 Uhr formell unter anderem um die Wahl des neuen Verwaltungsrats, der dann später den Vorstand wählt. Vor allem aber dürfte die Zukunft des Vereins ein beherrschendes Thema sein. Während der ersten Mannschaft in der Regionalliga West der Abstieg in die Oberliga Niederrhein droht, ist eine der drängendsten Fragen, wie es finanziell um die Rot-Blauen bestellt ist.
Ausgerechnet vor der Zusammenkunft hatte der WSV verkündet, dass die Gegengerade in den restlichen vier Heimspielen geschlossen bleibt, um Kosten im vierstelligen Bereich einzusparen. Gleichzeitig mehren sich die Hinweise, dass Rechnungen von externen Firmen zumindest zeitweise nicht zeitnah beglichen worden sein sollen. Die Gehälter der Spieler sollen dagegen regelmäßig geflossen sein. Für den Finanzbericht zeichnet Vorstand Dr. Jochen Leonhardt verantwortlich. Weiteres Vorstandsmitglied ist Ludger Kineke.
Das Team von Trainer Mike Wunderlich war unterdessen am Vormittag in die Nähe von Roermond gereist, um einen auf Wunsch des Gastgebers im Vorfeld nicht angekündigten Test zu absolvieren. Nach Angaben des Vereins verpasste Celal Aydogan in der 33. Minute mit einem Schuss die Führung nur knapp, Torwart Mees Baker wehrte den Schlenzer noch ab. Die Niederländer gingen in der 41. Minute durch Genrich Sillè in Führung.
Bei wechselhaftem Wetter inklusive Hagel hatte Amin Bouzraa, der nach seiner Drei-Spiele-Suspendierung wieder im Kader war, in Halbzeit zwei die Chance auf den Ausgleich. Muhammed Bejdic feierte unterdessen ab der 70. Minute sein Comeback, nachdem Wunderlich mehrfach gewechselt hatte. Der WSV spielte mit Adamidis – Nishimura, Hartmann, Bielitza (60. Duncan) – Bouzraa, Rebronja, Aydogan (60. Durgun), Fehr (60. Miyamoto) – Sekaki (31. Schaub), Kleiner (60. Hirschberger), Heim (70. Bejdic).
Weiter geht es für den WSV in der Regionalliga am Samstag (4. April) um 14 Uhr im Stadion am Zoo gegen den 1. FC Bocholt. Es ist die siebtletzte Partie der laufenden Saison. Derzeit liegen die Rot-Blauen auf dem ersten Abstiegsplatz.