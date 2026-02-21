Wuppertaler SV liefert einen Mega-Kampf und siegt in Unterzahl

In der 22. Minute wurde Jose Santo von Torwart Luis Hauer am Fünfer gelegt, es gab einen Foulelfmeter. Doch Aldin Dervisevic scheiterte an Hauer (23.). Köln blieb in der Folge die etwas aktivere Mannschaft, konnte aber auch eine Ecken-Serie nicht nutzen. Dafür wurde die Partie nickliger. Und der WSV zielstrebiger.