Wuppertaler SV lässt vor wenigen Fans den Knoten platzen

Nach 299 Minuten ohne eigenes Heimtor war es dann soweit. Nach einer Ecke landete der Ball zunächst am Pfosten, der Nachschuss wurde geblockt, dann netzte Aldin Dervisevic ein – 1:0 (29.). Der WSV wurde spielbestimmender. In der 38. Minute fehlte nach einer Hereingabe nicht viel zum 2:0. Die Führung zur Pause war aufgrund der besseren Torchancen insgesamt verdient.

WSV bleibt am Drücker