Wuppertaler SV knöpft am Ende den Sportfreunden Siegen einen Punkt ab

Im Vergleich zum 1:6 in Paderborn standen Fritz Kleiner und Alessio Arambasic in der Startformation, Vincent Schaub und Lennard Wagemann saßen zunächst auf der Bank.
Die Anfangsphase verlief ausgeglichen, beide Teams tasteten sich erst einmal ab. Es gab zwar Halbchancen wie die von Daiki Kamo, der aber zu früh abschloss (17.). Sonst aber war es zunächst ein Duell auf Augenhöhe. Dustin Willms schlenzte den Ball knapp am WSV-Tor vorbei (20.). Die Gastgeber hielten mit, wobei der Tabellenführer zu diesem Zeitpunkt auch nicht alles auf eine Karte setzte.
Aus dem Nichts ging der Tabellenführer in Führung: Derrick Kyere suchte im Strafraum den Kontakt mit Hans Juraj Hartmann, der Schiri pfiff. Willms verwandelte den Elfmeter sicher, es stand 0:1 (29.). Der WSV hatte zwar bis dato eine ordentliche Leistung gezeigt, lag aber wieder hinten. Ein Weitschuss von Hamza Saghiri verfehlte das Wuppertaler Tor nur knapp (36.).
Offensiv gelangen den Rot-Blauen kaum zwingende Aktionen. Siegen verwaltete den Vorsprung und hatte in der Nachspielzeit die Chance auf den zweiten Treffer. An der Hereingabe von Josue Santo rauschten aber alle vorbei (45.+1.). Danach war Halbzeit.
Der zweite Durchgang startete mit zwei Wechseln: Für Juraj Hartmann und Alessio Arambasic waren nun Kilian Bielitza und Dominic Duncan dabei. Das Sopiel verlief unspektakulär, Siegen spulte sein Pensum routiniert ab. In der 61. Minute wechselte der WSV erneut aus: Jeremy Celal Aydogan und Amin Bouzraa gingen, Jeff Fehr und Vincent Schaub mischten nun mit.
Ein Kopfball von Kleiner landete in den Armen von Torwart Justin Ospelt (67.). Siegen wollte den Vorsprung verwalten. Cagatay Kader verpaste per Kopf die Vorentscheidung (82.). Und das rächte sich: Ronay Arabaci legte auf Kleiner ab, der humorlos einnetzte – 1:1 (85.). Das war gar nicht unverdient, weil der WSV inzwischen alles auf eine Karte gesetzt hatte. Die Rot-Blauen machten weiter Druck, auf einmal schwammen die Gäste. Es blieb beim letztlich verdienten Punktgewinn.
Die nächsten beiden Partien bestreitet der WSV auswärts – am 27. September bei den Sportfreunden Lotte (14 Uhr) und am 3. Oktober beim 1. FC Bocholt (19:30 Uhr). Das nächste Heimspiel bestreiten die Rot-Blauen am 18. Oktober gegen die U23 des VfL Bochum (18 Uhr).