Wuppertaler SV knöpft am Ende den Sportfreunden Siegen einen Punkt ab

Willms trifft vom Punkt

Die Anfangsphase verlief ausgeglichen, beide Teams tasteten sich erst einmal ab. Es gab zwar Halbchancen wie die von Daiki Kamo, der aber zu früh abschloss (17.). Sonst aber war es zunächst ein Duell auf Augenhöhe. Dustin Willms schlenzte den Ball knapp am WSV-Tor vorbei (20.). Die Gastgeber hielten mit, wobei der Tabellenführer zu diesem Zeitpunkt auch nicht alles auf eine Karte setzte.