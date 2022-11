Wuppertaler SV klettert nach Heimsieg auf Platz zwei Regionalliga West: Mit 2:0 hat der Wuppertaler SV das Heimspiel gegen Fortuna Köln gewonnen.

Der Aufwärtstrend des Wuppertaler SV hält weiter an. Am Nachmittag fuhr die Mannschaft den sechsten Sieg in Serie ein und kletterte in der Tabelle der Regionalliga West auf den zweiten Rang. In einem guten Spiel mit sehenswerten Torchancen auf beiden Seiten, waren es die WSV-Kicker, die zielstrebiger waren und Fortuna Köln in die Schranken weisen konnten.