Wuppertaler SV ist Hallenstadtmeister Hallenstadtmeisterschaft Wuppertal: In einem packenden Finale sichert sich der Wuppertaler SV den Titel gegen Bayer Wuppertal.

Die Hallenstadtmeisterschaft in Wuppertal ist beendet. Im Endspiel konnte der Wuppertaler SV den SV Bayer Wuppertal in einem dramatischen Match knapp mit 1:0 bezwingen und sich auf den Hallenthron setzen. Mit einer gemischten Mannschaft bestehend auf Regionalliga-Akteuren und Spielern der U19 war der WSV zum Wettkampf angereist.

Einen mehr als erfolgreichen Tag absolvierte der Wuppertaler SV am Samstag bei der Wuppertaler Hallenstadtmeisterschaft. Den Kern des WSV-Ensembles bildeten Kevin Rodrigues Pires, Philipp Hanke, Giulio Multari und Lewin D'Hone aus dem Regionalliga-Kader. Komplettiert wurde die Hallen-Truppe durch Mert Temiz, Dorian Wächter, Maurice Röttgen, Enes Tekin und Ryan Nelson Mawamba Menougong aus der U19.

Ergebnistechnisch verhalten startete die gemischte Mannschaft in den Wettbewerb. In der Hauptrunde gab es nur einen Sieg (4:1 gegen den TSV Fortuna Wuppertal) sowie zwei Remis (4:4 zum Auftakt gegen Viktoria Rott und 1:1 gegen den SSV Sudberg). Platz zwei im Klassement berechtigte aber zum Einzug in das Viertelfinale, in dem der WSV den Cronenberger SC mit 3:1 bezwingen konnte. Im Halbfinale gab es einen 2:1-Sieg über den TSV Ronsdorf. Im zweiten Halbfinale konnte sich der SV Bayer Wuppertal mit 4:2 gegen den FSV Vohwinkel durchsetzen.

Hanke wird zum Matchwinner

Im Endspiel entwickelte sich rasch ein Duell auf Augenhöhe. Chancen gab es auf beiden Seiten, nur Tore wollte lange Zeit nicht fallen. Erst in der 15. Minute kam es zum einzigen Treffer des diesjährigen Finals. Philipp Hanke vollstreckte für den WSV und sicherte dem Regionalligisten mit seinem fünften Turniertreffer somit den Titel. "Das war ein toller Auftritt der Jungs. Glückwunsch an die Mannschaft, auch ein die starke Performance der U19-Spieler. Die Jungs, die am Samstag im Einsatz waren, haben den Wuppertaler SV toll vertreten. Darauf bin ich stolz", wird Sportchef Stephan Küsters im Reviersport zitiert.