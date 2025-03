Wuppertaler SV in der Krise: Wackelt der Stuhl von Sebastian Tyrala?

Die Lage beim Wuppertaler SV spitzt sich immer weiter zu. Nach einer Serie von acht sieglosen Spielen steckt das Team von Trainer Sebastian Tyrala mitten im Abstiegskampf der Regionalliga West. Mit nur zwei Punkten aus diesen Partien ist der WSV auf den 16. Tabellenplatz abgerutscht und droht, in die Oberliga durchgereicht zu werden. Trotz dieser alarmierenden Entwicklung stellt der Verein seinem Trainer weiterhin das Vertrauen aus.

Tyralas Bilanz wird zunehmend kritischer betrachtet

Seit dem 5. November 2024 trägt Tyrala die Verantwortung an der Seitenlinie der Wuppertaler. Seine Bilanz gibt allerdings wenig Anlass zur Euphorie: In zwölf Spielen unter seiner Führung gab es lediglich drei Siege, während sieben Partien verloren gingen. Die letzten Wochen zeigen einen klaren Negativtrend, doch der Verein hält an seinem Coach fest.