Wuppertaler SV im Nachholspiel mächtig unter Druck

Der WSV zeigte am vergangenen Wochenende in Siegen (0:2) zwar einen engagierten Auftritt, leistete sich aber einmal mehr Patzer in der Defensive und nutzte vor dem gegnerischen Tor seine Chancen nicht. Trainer Mike Wunderlich fordert „volle Konzentration“. Er weiß: Verliert seine Mannschaft auch in Rödinghausen, hilft nur noch eine wundersame Siegesserie in den verbleibenden acht Partien.

Immerhin steht Wunderlich fast der komplette Kader zur Verfügung. Möglicherweise ist auch Hans-Juraj Hartmann trotz seines Fingerbruchs dabei. Definitiv ausfallen wird dagegen Vincent Schaub, der in Siegen die fünfte gelbe Karte sah und damit gesperrt ist. Inwieweit der WSV-Coach die Startformation außerdem verändert, ließ er offen. Unterdessen stehen nach den Vorfällen in Siegen auch die WSV-Fans unter verschärfter Beobachtung.

Das zweite Spiel der Englischen Woche leitet Schiedsrichter Henry Schröder vom VfL Hiddesen aus dem Kreis Detmold mit seinen Assistenten Lars Bramkamp und Philipp-Werner Krestel. Schröder war auch im Einsatz, als der WSV im November beim FC Gütersloh ein 0:0-Unentschieden holte.

Die Woche endet am Samstag (21. März) im Stadion am Zoo. Dort wird um 14 Uhr das Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte angepfiffen. Es folgt eine kurze Pause bis zum Heimspiel am 4. April gegen den 1. FC Bocholt (14 Uhr). Die letzten WSV-Gegner heißen VfL Bochum U23 (A), Bor. M‘Gladbach U23 (H), RW Oberhausen (A), FC Gütersloh (H), Fortuna Düsseldorf U23 (A) und Bonner SC (H).

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