Wuppertaler SV holt Niederländer für das Mittelfeld

Der Regionalligist Wuppertaler SV hat personell noch einmal nachgelegt: Vor dem Pokalspiel nächsten Mittwoch in Schonnebeck wurde am Donnerstag der Niederländer Chesron Oostwoud verpflichtet. Der 21-jährige zentrale Mittelfeldspieler aus den Niederlanden hat bereits in den vergangenen Wochen mit der Mannschaft trainiert und konnte das Trainerteam mit seiner Ballsicherheit, seinem präzisen Passspiel und seiner hervorragenden Technik voll überzeugen.
Oostwoud wurde in den renommierten Nachwuchsakademien von Ajax Amsterdam und SC Heerenveen ausgebildet und bringt laut Verein somit eine hervorragende fußballerische Ausbildung und Erfahrung auf hohem Niveau mit. Zuletzt stand er beim spanischen Club Marbella FC unter Vertrag. Durch seine Vielseitigkeit im zentralen Mittelfeld und seine Fähigkeit, das Spiel sowohl defensiv als auch offensiv zu gestalten, ergänze Oostwoud das Team optimal.
Sportdirektor Gaetano Manno über die Verstärkung: „Er ist ein Spieler mit einer tollen Jugend. Ein zentraler Mittelfeldspieler, sehr ballsicher, mit gutem Passspiel und hervorragender Technik. Wir müssen ihm Zeit geben, da er keine richtige Vorbereitung hatte. Er will sich beim WSV zeigen und sieht das als Chance. Ich freue mich auf ihn, weil er so großes Potenzial hat.“