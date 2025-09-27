Wuppertaler SV holt Big Points nach starker Leistung

Lotte hatte die erste Chance. Kamer Krasniqi köpfte knapp am Tor vorbei (8.). Marc Heider schoss über die Latte (11.). Die Sportfreunde hatten deutlich mehr vom Spiel, der WSV hatte offensiv Probleme. Immerhin gelang es den Rot-Blauen, die Partie etwas zu beruhigen, auch wenn Lotte gefährlich blieb. Jeff Fehr vergab in aussichtsreicher Position (28.).

Mit zunehmender Spieldauer wurde der WSV deutlich stärker. Auch weil die Offensivkräfte nun vermehrt rotierten. Was fehlte, waren die präzisen letzten Aktionen. Nach einem derben Abwehrschnitzer musste Salmin Rebronja allerdings mit einer spektakulären Abwehraktion den Rückstand verhindern (38.). Torlos ging es in die Kabinen. Und das war dem Spielverlauf entsprechend, nachdem sich der WSV nach der mühsamen ersten Viertelstunde gefangen hatte.

WSV trifft doppelt

Zur zweiten Halbzeit gab es einen Wechsel: Kamo ersetzte Amin Bouzraa. Kamo war es auch, der in der 53. Minute den WSV nach einer Flanke von Schaub hätte in Führung bringen können. Ronay Arabaci kam für Fehr (63.). Der WSV belohnte sich: Einen Konter über Arabaci und Toshiaki Miyamoto schloss Schaub ab – 1:0 (68.).

Und die Rot-Blauen legten nach: Kamo versuchte er zweimal, am Ende vollendete Levin Müller – 2:0 (73.). Ein abgefälschter Schuss von Krasniqi machte es aber wieder spannend – 1:2 (79.). Schaub ersetzte Kleiner (83.). In der wilden Schlussphase mit Chancen auf beiden Seiten verpasste der WSV zwar die Vorentscheidung, siegte aber dennoch.