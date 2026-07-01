Wuppertaler SV holt Angreifer aus Westfalen

Brightney Igbinadolor stürmt nun für den Wuppertaler SV. – Foto: Wuppertaler SV

Brightney Igbinadolor kehrt an den Niederrhein zurück. Der 21 Jahre alte Stürmer schließt sich dem Wuppertaler SV in der Oberliga Niederrhein an. Zuletzt lief er für die SpVgg Erkenschwick in der Oberliga Westfalen auf. In 22 Partien gelangen ihm acht Treffer und zwei Vorlagen. Mit seinen 1,91 Metern Körpergröße soll er im gegnerischen Strafraum für Torgefahr sorgen und den WSV zurück zum Erfolg führen.

Ausgebildet wurde Igbinadolor unter anderem in der Nachwuchsabteilung von Westfalia Herne, Rot-Weiss Essen und dem VfB Waltrop. Seine ersten Erfahrungen bei den Senioren sammelte er für den SV Sodingen in der Westfalenliga. In seiner Premieren-Saison stand er in 29 Begegnungen auf dem Feld und erzielte zwölf Tore. Es folgte der Wechsel zum ETB Schwarz-Weiß Essen. Nach einem halben Jahr war im Winter 2024 aber bereits wieder Schluss und er schloss sich Wacker Obercastrop an. Seine Bilanz dort kann sich durchaus sehen lassen: In anderthalb Jahren erzielte er in 38 Spielen 28 Tore. Zuletzt lief er für Erkenschwick in der Oberliga auf.

Der in Spanien geborene Stürmer mit nigerianischen Wurzeln hat vor allem mit seinem noch möglichen Entwicklungspotenzial die verantwortlichen beim WSV überzeugt. "Der Angreifer soll sich schnell in das bestehende Mannschaftsgefüge integrieren und seine Qualitäten in das Offensivspiel einbringen", heißt es in der Mitteilung des Vereins.