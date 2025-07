Wuppertaler SV hat vor dem Start noch einiges zu tun

Der WSV erarbeitete sich weitere gute Möglichkeiten. Aber sowohl Schaub (35.) als auch Jeff-Denis Fehr (36.) vergaben sie. Und so ging der Gast überraschend in Führung: Johannes Thiemann zog aus 22 Metern ab und traf – 0:1 (37.). Mit einem Rückstand ging der WSV aber nicht in die Pause. Kadi Atmaca wurde per Notbremse gelegt, die rote Karte blieb im Freundschaftsspiel aber aus. Dafür zirkelte Alessio Arambasic den fälligen Freistoß herrlich ins Tor – 1:1 (45.).

WSV bringt Führung nicht ins Ziel