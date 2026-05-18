Wuppertaler SV geht ohne Mike Wunderlich in die Oberliga

– Foto: Jochen Classen

Beim Wuppertaler SV dürften nach dem Abstieg in die Oberliga Niederrhein in der kommenden Saison viele neue Gesichter auftreten. Doch neben einem zu erwarteten Kaderumbruch, wird es auch einen neuen Trainer geben. Wie der WSV nämlich mitteilt, wird Mike Wunderlich den Verein verlassen.

WSV ist in der "Wunderlich-Tabelle" ganz unten

"Der Wuppertaler SV und Cheftrainer Mike Wunderlich gehen nach dem letzten Saisonspiel am vergangenen Samstag getrennte Wege", heißt es in einer Pressemitteilung. "Der WSV bedankt sich bei Mike Wunderlich ausdrücklich für seinen Einsatz in einer sportlich herausfordernden Phase. Er hat Verantwortung übernommen und den Verein mit großem Engagement unterstützt."

Letztlich gipfelnd im Abstieg, waren Erfolgserlebnisse in der Ära Wunderlich nur rar gesät. Der ehemalige Spieler in der 2. Bundesliga übernahm seinerzeit die Zügel um die Jahreswende von Sebastian Tyrala. In den 17 Spielen unter seiner Leitung reichte es letztlich nur zu mauen neun Zählern - noch einmal acht weniger als in der schon enttäuschenden Hinrunde. Im Jahr 2026 holte der WSV von allen Regionalliga-Teams die wenigsten Punkte.