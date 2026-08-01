Wuppertaler SV geht bei Generalprobe gegen Arminia Bielefeld II baden

In der 65. Minute gingen Duje Goles und Eren Albayrak, dafür kamen Dario Biancardi und Giulio Federico. Bielefeld blieb gefährlich. Arize verpasste das 0:4. Bajrami und Kacmaz wurden in der 73. Minute wieder eingewechselt, Kilian Bielitza und Jaden Korzynietz gingen. Bielefeld behauptete den Vorsprung – und setzte durch Jeredy Hilterman den Schlusspunkt – 0:4 (88.).

Das erste Pflichtspiel bestreitet der WSV am übernächsten Sonntag (9. August) im Niederrheinpokal gegen die SpVg Schonnebeck. Anstoß ist um 15 Uhr. Fans sind nach einem FVN-Urteil nicht zugelassen. Am 16. August kämpfen die Rot-Blauen dann bei der SSVg Velbert erstmals um Punkte (15 Uhr).