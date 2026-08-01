Wuppertaler SV geht bei Generalprobe gegen Arminia Bielefeld II baden

Der WSV trat ohne den noch verletzten WSV-Kapitän Felix Herzenbruch an. Dario Biancardi und Subaru Nishimura standen dagegen wieder im Kader. Die Partie verfolgten 368 Fans auf der Haupttribüne, alle anderen Bereiche waren geschlossen.
Die erste Chance hatten die Bielefelder. Onur Yazman drang in den Strafraum ein, aber Torwart Maurice Horn parierte der Fuß (12.). Ein Schuss von Ariyoh Ayinla traf nicht ins Ziel (13.). Der WSV bemühte sich, aber das nächste Ausrufezeichen setzte Arminias Julian-Noah Kracht mit einem Lattentreffer (19.). Horn musste mit zwei weiteren Paraden (21./27.) einen höheren Rückstand verhindern.
Eren Albayrak hätte den Ausgleich erzielen können, sein Schuss war aber nicht gefährlich genug. Stattdessen lag die Kugel allerdings erneut im WSV-Kasten. Nach einer Horn-Parade und einem Nachschuss ging aber die Fahne hoch - Abseits! Der WSV erarbeitete sich Halbchancen, zielgerichteter waren aber die Gäste. Lian Vega Zambrano verwertete kurz vor dem Pausenpfiff eine Rechtsflanke zum 0:2 (45.). Die Führung der Ostwestfalen war verdient.
Der WSV wechselte zum zweiten Durchgang fünffach (Fotios Adamidis, Arian Amyn, John Connor, Fabrizio Fili und Sam Sausmikat für Maurice Horn, Arlind Bajrami, Linus Fröhlich, Serhat Kacmaz und Semir Saric). Amyns Schuss ging über die Latte (49.), dann traf erneut Bielefeld: David Arize verwandelte einen Elfmeter – 0:3 (55.).
In der 65. Minute gingen Duje Goles und Eren Albayrak, dafür kamen Dario Biancardi und Giulio Federico. Bielefeld blieb gefährlich. Arize verpasste das 0:4. Bajrami und Kacmaz wurden in der 73. Minute wieder eingewechselt, Kilian Bielitza und Jaden Korzynietz gingen. Bielefeld behauptete den Vorsprung – und setzte durch Jeredy Hilterman den Schlusspunkt – 0:4 (88.).
Das erste Pflichtspiel bestreitet der WSV am übernächsten Sonntag (9. August) im Niederrheinpokal gegen die SpVg Schonnebeck. Anstoß ist um 15 Uhr. Fans sind nach einem FVN-Urteil nicht zugelassen. Am 16. August kämpfen die Rot-Blauen dann bei der SSVg Velbert erstmals um Punkte (15 Uhr).