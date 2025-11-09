Wuppertaler SV erkämpft sich Punkt bei Spitzenteam

Die Anfangsphase verlief ausgeglichen. Beide Teams versuchten nach vorne zu spielen, kamen aber nicht entscheidend durch. Die erste größere Möglichkeit hatte Gütersloh: WSV-Torwart Michael Luyambula hatte beim Schuss von Luis Frieling Mühe (18.), auf der Gegenseite traf Levin Müller das Außennetz (19.). Dann zeigte Luyambula nach einem Versuch von Jan-Lucas Liehr eine starke Parade (20.). Gütersloh hatte mehr Ballbesitz, aber der WSV arbeitete defensiv engagiert. Das Bild veränderte sich nicht. Der FCG war spielbestimmend, aber nur selten gefährlich. In der Nachspielzeit köpfte Hans Juray Hartmann nach einer Ecke neben den Kasten (45.+2.). Torlos ging es in die Kabinen.

WSV-Defensive hält Stand