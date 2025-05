Wuppertaler SV dreht nun kräftig am (Kader-)Rad

Sicher, die letzten beiden Spiele gegen die Sportfreunde Lotte (10. Mai 2025) und beim FC Gütersloh (17. Mai) will der Regionalligist Wuppertaler SV noch ordentlich über die Bühne bringen und sich mit einem positiven Gefühl in die Sommerpause verabschieden. Nach dem Klassenerhalt richtet sich der Blick aber nun komplett auf die Personalplanung. Schon zu Wochenbeginn könnten die ersten Entscheidungen verkündet werden.

„Das will ich weder bestätigen noch dementieren“, sagt der Sportliche Leiter Gaetano Manno mit einem zumindest nicht unglücklichen Gesichtsausdruck. „Wir sind nicht bei Null, Gaetano hat da super Arbeit geleistet“, hatte Trainer Sebastian Tyrala am Donnerstag in der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Duisburg gelobt. Was so viel heißt, dass zunächst festgelegt worden war, wer möglichst bleiben soll, dann die entsprechenden Gespräche und Verhandlungen liefen und schließlich Angebote unterbreitet wurden.

Namen wollen die Beteiligten (noch) nicht nennen. Doch es scheint klar, dass aus dem aktuellen Kader vor allem diejenigen jungen Akteure bis Mitte 20 im Blickfeld stehen, die zur Stammformation zählen (wie Kadi Atmaca) oder zumindest regelmäßig zum Einsatz kommen (etwa Kilian Bielitza, Subaru Nishimura und Levin Müller). Hinzu dürfte das Interesse an Youngsters wie Noel-Etienne Reck, Hugo Schmidt und Emil Metz bestehen.