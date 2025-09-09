Wuppertaler SV: Dildar Atmaca fehlt lange

Eine große personelle Auswahl hat Trainer Sebastian Tyrala indes weiterhin nicht. Subaru Nishimura konnte nach seinem Mittelfußbruch zwar den Spezialschuh ablegen, braucht aber noch mindestens vier bis sechs Wochen. Was auch auf Kadi Atmaca zutrifft, der seit dem zweiten Spieltag nicht dabei ist und bei dem nun eine schwere Oberschenkelverletzung diagnostiziert worden ist. Im Knie von Semir Saric herrscht weiter eine Entzündung, sie muss erst abklingen, Ende offen. Alwin Weber wird wegen einer Knieverletzung sogar operiert und fällt lange aus, Muhammed Bejdic nach seinem zweiten Kreuzbandriss ohnehin.