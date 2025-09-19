Wuppertaler SV: Die Kappe, Jungprofis und ein Vollbrett

Mit sieben Punkten rangiert der WSV als Tabellenvierzehnter nicht auf einem Abstiegsplatz, aber nur dank der mehr geschossenen Tore gegenüber Wiedenbrück. Immerhin sind Dominic Duncan und Jeff Fehr zurück und sollen herangeführt werden. „Dadurch haben wir mehr Optionen“, meint Manno, der weiß, dass die Kulisse wohl nur bedingt größer wird als gegen Wiedenbrück, als nur 1.242 Fans kamen.

Und so will der WSV die zweite der beiden Englischen Wochen nicht mit einer weiteren Niederlage abschließen. Den Plan gab Tyrala in Paderborn aus: „Sie sollen sich jetzt regenerieren und nicht darum kümmern, was heute war, sondern Samstag ein anderes Gesicht zeigen.“