Wuppertaler SV: Derby, Comebacks, Uni-Halle und Türkei-Flug

Deuten sich personelle Veränderungen innerhalb des Aufgebots an? „Bis jetzt ist noch keiner mit dem Wunsch gekommen, sich zu verändern“, sagt Manno. „Wir sind zufrieden mit dem Kader, er ist konkurrenzfähig. Wir hoffen vielmehr, dass die Verletzten schnell zurückkommen. Bei Jeff Fehr und Kadi Atmaca ist das vielleicht schon im Pokal der Fall.“ Das Spiel in Gütersloh sei nur dann eine Option, wenn beide schmerzfrei seien. „Ein Risiko gehen wir keinesfalls ein.“

Subaru Nishimura (Mittelfußbruch) trainiert teilweise mit der Mannschaft, Alwin Weber (Meniskus-OP) und Semir Saric (Knie) sollen auf jeden Fall mit in die Türkei fliegen. Bei Muhammed Bejdic (Kreuzbandriss) dauert es dagegen noch länger.