Wuppertaler SV: Der Abstiegskampf und das Chaos in der Weststaffel

Beim WSV, so Thomas Richter, sei der Spielbetrieb sowohl in der Saison 2024/25 als auch für 2025/26 gesichert, unabhängig von der Liga. Man wolle aber alles dafür tun, dass man sich sportlich für die neue Regionalliga-Spielzeit qualifiziere. Am kommenden Samstag (29. März) gastieren die Rot-Blauen im achtletzten Match beim 1. FC Bocholt – in der Hoffnung, im dann neunten Versuch den ersten Pflichtspielsieg des Jahres zu landen.