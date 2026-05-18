Wuppertaler SV braucht einen Trainer wie Tim Schneider

Das halbe Jahr in Wuppertal wurde nicht zur Erfolgsgeschichte. Der Verein stieg nach zehn Jahren aus der Regionalliga West ab, die sportliche Stabilisierung blieb aus, und auch die Rückrunde zeigte, wie tief die Probleme tatsächlich lagen. Der WSV war 2026 die mit Abstand schlechteste Mannschaft der Liga. Vor diesem Hintergrund ist die Trennung für beide Seiten nachvollziehbar. Wunderlich kann seinen weiteren Weg als Trainer neu sortieren, der WSV bekommt die Chance, den Neustart in der Oberliga Niederrhein mit einer klareren sportlichen Idee anzugehen.
Genau diese Idee wird entscheidend sein. Der WSV braucht nach dem Abstieg nicht nur einen Trainer, der etablierte Größen aus dem Amateurfußball und Erwartungsdruck moderieren kann, sondern vor allem jemanden, der Ruhe, Erfahrung und Entwicklungskompetenz mitbringt. Denn der finanziell angeschlagene Traditionsverein muss sich auch wirtschaftlich nachhaltiger aufstellen. Ein kurzfristiges Alles-oder-nichts-Projekt würde zwar zur emotionalen Wucht des Vereins passen, wäre aber nicht zwingend die vernünftigste Lösung.
Warum Schneider ein naheliegender Kandidat wäre
Ein Trainerprofil, das in diese Lage passen könnte, ist Tim Schneider. Der 44-Jährige muss den VfB 03 Hilden am Saisonende verlassen - eine Entscheidung, die vor Wochen für Aufsehen gesorgt hat. Schließlich läuft es unter Schneider sportlich so gut wie nie zuvor. Nach zwei Vizemeisterschaften in der Oberliga Niederrhein kann Hilden in dieser Saison sogar die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Regionalliga schaffen. Zwei Spieltage vor Saisonende steht der VfB vor Ratingen 04/19 und den KFC Uerdingen an der Spitze.
Schneider arbeitet seit 2017 in Hilden. Zunächst war er für die zweite Mannschaft und später für die U19 in der A-Junioren-Niederrheinliga verantwortlich, seit 2020 prägt er das Oberliga-Team. In dieser Zeit hat er gezeigt, dass er nicht nur kurzfristig Ergebnisse liefern kann, sondern über Jahre hinweg Strukturen entwickeln, Talente fördern und Spieler besser machen kann. Genau solche Qualitäten braucht der WSV, der nach wie vor über eine gute Nachwuchsabteilung verfügt, nun.
Es wäre leichter gewesen, die Regionalliga zu halten
Denn Wuppertal steht vor einer schwierigen Erkenntnis: Es wäre vermutlich einfacher gewesen, in dieser Saison den Klassenerhalt in der Regionalliga zu schaffen, als in der kommenden Spielzeit direkt wieder aus der Oberliga aufzusteigen. Die Liga wird stark besetzt sein. Fortuna Düsseldorf II könnte - abhängig von der Entwicklung der Profis - ein schwieriger Gegner werden, auch der KFC Uerdingen dürfte ambitioniert auftreten. Dazu kommen Teams wie Hilden oder Ratingen, der SC St. Tönis 11/20 oder die SpVg Schonnebeck, die seit Jahren zeigen, wie anspruchsvoll diese Oberliga ist.
Deshalb sollte der WSV seine Rückkehr in die Regionalliga nicht auf Teufel komm raus auf ein Jahr begrenzen. Natürlich wird die Erwartungshaltung riesig sein. Natürlich wird ein Verein wie Wuppertal in der Oberliga automatisch als großer Name wahrgenommen. Aber genau darin liegt auch die Gefahr. Wer zu schnell zu viel will, riskiert den nächsten Umbruch.
Der Neustart muss eher als Marathon verstanden werden, nicht als Sprint. Schneider hat in Hilden bewiesen, dass er diesen Weg gehen kann: ruhig, fachlich klar, nachhaltig und mit einem Blick für Entwicklung. Sollte er nicht zum Kandidatenkreis gehören - der Artikel beruht lediglich auf der Meinung des Autoren -, wäre zumindest ein vergleichbarer Trainertyp eine sinnvolle Lösung. Der WSV braucht nach dem Abstieg keinen lauten Neuanfang, sondern einen tragfähigen. Genau daran wird sich die nächste Trainerentscheidung messen lassen müssen.