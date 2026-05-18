Wuppertaler SV braucht einen Trainer wie Tim Schneider

Das halbe Jahr in Wuppertal wurde nicht zur Erfolgsgeschichte. Der Verein stieg nach zehn Jahren aus der Regionalliga West ab, die sportliche Stabilisierung blieb aus, und auch die Rückrunde zeigte, wie tief die Probleme tatsächlich lagen. Der WSV war 2026 die mit Abstand schlechteste Mannschaft der Liga. Vor diesem Hintergrund ist die Trennung für beide Seiten nachvollziehbar. Wunderlich kann seinen weiteren Weg als Trainer neu sortieren, der WSV bekommt die Chance, den Neustart in der Oberliga Niederrhein mit einer klareren sportlichen Idee anzugehen. Genau diese Idee wird entscheidend sein. Der WSV braucht nach dem Abstieg nicht nur einen Trainer, der etablierte Größen aus dem Amateurfußball und Erwartungsdruck moderieren kann, sondern vor allem jemanden, der Ruhe, Erfahrung und Entwicklungskompetenz mitbringt. Denn der finanziell angeschlagene Traditionsverein muss sich auch wirtschaftlich nachhaltiger aufstellen. Ein kurzfristiges Alles-oder-nichts-Projekt würde zwar zur emotionalen Wucht des Vereins passen, wäre aber nicht zwingend die vernünftigste Lösung.

Warum Schneider ein naheliegender Kandidat wäre Ein Trainerprofil, das in diese Lage passen könnte, ist Tim Schneider. Der 44-Jährige muss den VfB 03 Hilden am Saisonende verlassen - eine Entscheidung, die vor Wochen für Aufsehen gesorgt hat. Schließlich läuft es unter Schneider sportlich so gut wie nie zuvor. Nach zwei Vizemeisterschaften in der Oberliga Niederrhein kann Hilden in dieser Saison sogar die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Regionalliga schaffen. Zwei Spieltage vor Saisonende steht der VfB vor Ratingen 04/19 und den KFC Uerdingen an der Spitze. Schneider arbeitet seit 2017 in Hilden. Zunächst war er für die zweite Mannschaft und später für die U19 in der A-Junioren-Niederrheinliga verantwortlich, seit 2020 prägt er das Oberliga-Team. In dieser Zeit hat er gezeigt, dass er nicht nur kurzfristig Ergebnisse liefern kann, sondern über Jahre hinweg Strukturen entwickeln, Talente fördern und Spieler besser machen kann. Genau solche Qualitäten braucht der WSV, der nach wie vor über eine gute Nachwuchsabteilung verfügt, nun.