Wuppertaler SV bezieht Stellung zu Verwüstungen in Siegen Regionalliga West: Nach dem Spiel des Wuppertaler SV bei den Sportfreunden Siegen kam es am Freitagabend zu Verwüstungen der Sanitäranlagen im Gästebereich. Der Verein verurteilt das ausdrücklich, will bei der Ermittlung helfen und sanktionieren. von Sascha Köppen · Heute, 14:25 Uhr · 0 Leser

Die Sanitäranlagen im Siegener Gästebereich nach dem Spiel gegen den Wuppertaler SV. – Foto: WSV

Für den Wuppertaler SV verlief der Freitagabend in der Regionalliga West enttäuschend. Statt des erhofften Befreiungsschlags im Abstiegskampf gab es eine weitere 0:2-Niederlage bei den Sportfreunden Siegen, die von den Wuppertalern auch in Überzahl in der Schlussphase nicht mehr abzuwenden war (hier geht es zur Übersicht des 26. Spieltags).

Ganz bitter wird es dann, wenn die 90 Minuten im Anschluss zu so viel Frist führen, dass sich vermeintliche "Fans", oder solche, die sich für so etwas halten, am örtlichen Inventar der Sportstätten von Vereinen vergreifen, die dafür nun wirklich nichts können. So sehen sich die Siegener nach dem Gastspiel des WSV einer massiven Verwüstung ihrer sanitären Anlagen im Gästebereich gegenüber, die einen in ihrem Ausmaß schon etwas sprachlos macht. Das fanden offenbar auch die Wuppertaler Verantwortlichen mit Recht so schlimm, dass der Verein dazu am Samstag eine Stellungnahme abgab. Verhalten entspricht nicht dem Verein "Nach dem Spiel wurde bekannt, dass es im Bereich der Gästetoiletten zu erheblichen Sachbeschädigungen gekommen ist. Die Bilder aus dem Stadion zeigen massive Zerstörungen an den Sanitäranlagen. Dieses Verhalten ist in keiner Weise akzeptabel und widerspricht allem, wofür unser Verein steht. Der Wuppertaler SV distanziert sich ausdrücklich und mit aller Deutlichkeit von solchen Taten. Wer Fußballspiele nutzt, um Einrichtungen zu zerstören, Sachschäden anzurichten oder Gewalt auszuüben, stellt sich außerhalb der Werte unseres Vereins und des Sports insgesamt", heißt es dort klar und deutlich.