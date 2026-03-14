Wuppertaler SV bezieht Stellung zu Verwüstungen in Siegen

Für den Wuppertaler SV verlief der Freitagabend in der Regionalliga West enttäuschend. Statt des erhofften Befreiungsschlags im Abstiegskampf gab es eine weitere 0:2-Niederlage bei den Sportfreunden Siegen, die von den Wuppertalern auch in Überzahl in der Schlussphase nicht mehr abzuwenden war (hier geht es zur Übersicht des 26. Spieltags).
Ganz bitter wird es dann, wenn die 90 Minuten im Anschluss zu so viel Frist führen, dass sich vermeintliche "Fans", oder solche, die sich für so etwas halten, am örtlichen Inventar der Sportstätten von Vereinen vergreifen, die dafür nun wirklich nichts können. So sehen sich die Siegener nach dem Gastspiel des WSV einer massiven Verwüstung ihrer sanitären Anlagen im Gästebereich gegenüber, die einen in ihrem Ausmaß schon etwas sprachlos macht. Das fanden offenbar auch die Wuppertaler Verantwortlichen mit Recht so schlimm, dass der Verein dazu am Samstag eine Stellungnahme abgab.
"Nach dem Spiel wurde bekannt, dass es im Bereich der Gästetoiletten zu erheblichen Sachbeschädigungen gekommen ist. Die Bilder aus dem Stadion zeigen massive Zerstörungen an den Sanitäranlagen. Dieses Verhalten ist in keiner Weise akzeptabel und widerspricht allem, wofür unser Verein steht. Der Wuppertaler SV distanziert sich ausdrücklich und mit aller Deutlichkeit von solchen Taten. Wer Fußballspiele nutzt, um Einrichtungen zu zerstören, Sachschäden anzurichten oder Gewalt auszuüben, stellt sich außerhalb der Werte unseres Vereins und des Sports insgesamt", heißt es dort klar und deutlich.
Einigkeit herrscht dabei offenbar auch mit weiten Teilen der Wuppertaler Fanszene, wie die Erklärung ebenfalls nahelegt. "Der Vorstand steht hierzu auch im Austausch mit Vertretern der aktiven Fanszene. Nach unseren Gesprächen haben auch führende Vertreter der Ultras ihre klare Ablehnung dieser Vorfälle zum Ausdruck gebracht. Nach eigenen Angaben wurde bereits auf der gemeinsamen Rückfahrt eine deutliche Ansage im Fanbus gemacht. Auch dort besteht Einigkeit darüber, dass solche Taten dem Wuppertaler SV, seiner Mannschaft und seiner Fanszene erheblich schaden."
Der WSV will nun bei der Ermittlung der Täter unterstützen und im Erfolgsfall auch klare Kante zeigen. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht abschließend geklärt, wer für diese Verwüstungen verantwortlich ist. Klar ist jedoch: Sollten Personen aus dem Umfeld der Gästefans beteiligt gewesen sein, werden wir dieses Verhalten nicht tolerieren. Der Verein wird die Aufklärung der Vorfälle aktiv unterstützen und erwartet, dass die Verantwortlichen konsequent ermittelt werden. Sollten Täter identifiziert werden, werden wir gemeinsam mit den zuständigen Behörden und den beteiligten Vereinen prüfen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Dazu können insbesondere Stadionverbote sowie zivilrechtliche Schritte zur Durchsetzung von Schadensersatzforderungen gehören."
Zurecht weist der Verein aber auch darauf hin, dass es sich wie in solchen Fällen üblich um die Tat einiger weniger Personen handele, die nicht exemplarisch für die breite Masse der WSV-Fans stehe, die friedlich ihren Verein unterstützten. Diese Personen stünden nicht für den Verein. Insofern bleibt nur zu hoffen, dass die Schuldigen gefunden werden und die Schäden dann finanziell persönlich ersetzen müssen. Denn der Betrag dürfte angesichts der Bilder nicht unerheblich sein.