Wuppertaler SV besetzt Schlüsselpositionen im Nachwuchs neu

Der Wuppertaler SV hat die Leitung seines Nachwuchsleistungsbereichs neu aufgestellt: Ab sofort übernimmt Marc Bach die Verantwortung für den Löwenstall. Der DFB-Elite-Jugend-Lizenzinhaber war seit Sommer Cheftrainer unserer U19 und kennt den Verein bereits aus seiner Zeit als aktiver Spieler. Nach dem Weggang von Tom Welz hatten Chris Pölking, Dominik Evangelou und Philip Walz den Löwenstall in Personalunion geführt. Der WSV bedankt sich ausdrücklich für ihren besonderen Einsatz in einer Phase mit deutlich erhöhtem Aufwand. Alle drei bleiben weiterhin im Team und werden Bach künftig in seiner neuen Rolle unterstützen.

Marc Bach betont, dass ihm der Schritt nicht leichtfällt: „Ich verlasse die U19 schweren Herzens! Es ist eine blitzsaubere Truppe, mit der es unfassbar viel Freude gemacht hat zu arbeiten. Es war mir wichtig, dass die Mannschaft in beste Hände kommt – und mit Ismail Jaroui ist uns das mehr als gelungen.“ Die Anfrage des WSV, die Nachfolge von Tom Welz anzutreten, sei für ihn schnell richtungsweisend gewesen: „Mir war klar, dass das mein neues Einsatzgebiet wird. Ich möchte mit viel Engagement die gute Vorarbeit von Tom Welz und Stefan Vollmerhausen fortführen und ausbauen, um die Nachwuchsarbeit beim WSV weiter zu stärken.“

Mit der neuen Aufgabe von Marc Bach war auch die Frage der U19-Nachfolge zu klären. Diese übernimmt ab sofort Ismail Jaroui, Inhaber der B-Lizenz. Jaroui trainierte in der laufenden Saison den Regionalligisten SSVg Velbert und führte die Velberter zuvor als Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein in die Regionalliga West. Zuvor sammelte er wertvolle Erfahrungen im Nachwuchs von Rot-Weiß Oberhausen.