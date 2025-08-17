Wuppertaler SV belohnt sich für engagierten Auftritt gegen Dortmund

Bouzraa war es auch, der BVB-Keeper Silas Ostrzinski zu einer Parade zwang (11.). Nach einem Freistoß von Jeff-Denis Fehr rauschte Hans Juraj Hartmann knapp an der Hereingabe vorbei (19.). Der WSV war gut in der Partie, geriet aber dennoch in Rückstand. Ben Vincent Hüning stand nach einer Ecke zu frei und köpfte ein – 1:0 (22.). Keeper Michael Luyambula verhinderte nach einem Schuss von Ousmane Diallo das 0:2 (25.).

Der WSV geriet nun stark unter Druck. Michael Eberwein traf nur die Latte (28.). Doch die Bergischen schlugen zurück. Eine Ecke landete bei Jeremy Celal Aydogan, der noch einen Dortmunder düpierte und dann ins lange Eck traf – 1:1 (31.). Fehr hatte den zweiten Treffer auf dem Fuß (32.). Luyambula war nach einerm Kopfball von Wüstenhagen zur Stelle (34.).

Fünf Minuten später köpfte Wünstenhagen über das Tor (39.). Bouzraa bediente Vincent Schaub, der den Ball aber nicht unterbingen konnte (43.). Mit dem Remis endete der erste Durchgang. WSV bringt den Zähler über die Linie

Der WSV wechselte zunächst nicht – und wurde kalt erwischt: Eine Flanke von rechts verwertete Hüning freistehend zum 2:1 (47.). Wieder war der Dortmunder Druck groß, und wieder hatten die Rot-Blauen eine Antwort. Bouzraa schnappte sich mit Mittelfeld den Ball, startete ein Solo und versenkte den Ball rechts unten – 2:2 (55.).