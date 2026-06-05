Wuppertaler SV: Bekanntgabe der sportlichen Leitung verzögert sich Nach dem Abstieg in die Oberliga haben die Verantwortlichen des Wuppertaler SV die Ziele für die kommende Saison aufgelistet. Zudem gab der Verein weitere Abgänge bekannt. von Tristan Benten · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

In Wuppertal wartet man auf die Bekanntgabe der sportlichen Leitung – Foto: Arno Wirths

Es war ein harter Schlag für den Wuppertaler SV. Nach zehn aufeinanderfolgenden Jahren in der Regionalliga geht es für den Verein zurück in die Oberliga. Zudem musste der SV einige Abgänge vor dem kommenden Spieljahr hinnehmen. Zeitgleich wurden die Ziele für die kommende Saison gesetzt. Die Bekanntgabe der neuen sportlichen Leitung verzögert sich allerdings weiterhin.

Viel Bewegung auf der Abgangsseite Es bleibt weiterhin schwer für jeden der es mit dem Wuppertaler SV hält. Levin Müller (TSV Steinbach Haiger), Romeo Kovarszki (Spielvereinigung Velbert), Jeff-Dennis Fehr (VfL Vichttal), Imar Lammaour Sekaki (TuS Ennepetal) und Emil Metz, den es im Rahmen eines Studiums in die USA zieht, standen schon als Abgänge fest. Nun musste der Verein weitere Wechsel eigener Spieler hinnehmen. Toshiaki Miyamoto wird ab Sommer beim Regionalligisten Kickers Emden agieren. Marko Stojanovic zieht es derweil zum Oberliga-Aufsteiger 1. Spielvereinigung Solingen-Wald 03. Gleichzeitig suchen auch Amin Bouzraa, Alessio Arambasic und Celal Aydogan nach neuen Vereinen. Josue Santo war von den Sportfreunden Siegen ausgeliehen, Nicolas Hirschberger vom 1. FC Bocholt - beide kehren zu ihren Mannschaften zurück.

Bekanntgabe verzögert sich Im Gegensatz zu den Abgängen ist die Bekanntgabe der neuen sportlichen Leitung weiterhin nicht offiziell. "Aktuell muss ein letzter Schritt folgen, damit wir an die Öffentlichkeit gehen können. Dieser fehlt leider noch“, sagte der Verwaltungsratsvorsitzende Dirk Polick der Wuppertaler Rundschau. Auch am kommenden Wochenende sieht es schlecht aus mit einer Verkündung. Nach all den Abgängen ist natürlich die Kaderplanung ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs. Am 9. August steht das erste Pflichtspiel für den WSV an - im Niederrheinpokal wartet der Verein noch auf seinen Gegner. Viel Zeit haben die Verantwortlichen somit nicht. Polick bleibt trotzdem gelassen: "Wir wissen durch die zahlreichen Mails, Anfragen und Telefonate, die bei uns eintreffen, dass noch viele gute Spieler vorhanden sind.“