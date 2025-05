Wuppertaler SV befördert U19-Kicker in den Regionalliga-Kader

„Der 17-jährige Offensivspieler überzeugte in der U19 mit konstant starken Leistungen und erhält nun die verdiente Chance, sich im Seniorenbereich zu beweisen“, so der WSV am Dienstagnachmittag. Der 1,95 Meter große Rechtsfuß fühlt sich im offensiven Mittelfeld am wohlsten. Neben seiner körperlichen Präsenz bringt er ein feines Gespür für Räume und Spielgestaltung mit.“