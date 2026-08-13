Wuppertaler SV beantragt Restrukturierungsverfahren in Eigenverwaltung

Neuigkeiten beim WSV. – Foto: Jochen Classen

Der Schritt kommt mit dem neu aufgestellten Vorstand. Unter Aufsicht des vorläufigen Sachwalters Dr. Jens Schmidt soll der WSV die Restrukturierung in Eigenregie vorantreiben. Unterstützt wird der Vorstand dabei von Rechtsanwalt Dr. Marc d’Avoine, der als Generalbevollmächtigter tätig ist.

"Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass sie die beste Möglichkeit bietet, den Wuppertaler SV dauerhaft zu erhalten und zukunftsfähig aufzustellen. Wegsehen oder Abwarten wäre keine verantwortungsvolle Alternative gewesen“, erklärt der Vorstand.

Für den sportlichen Betrieb soll sich nach Angaben des Vereins zunächst nichts ändern. Die Mannschaft bereitet sich wie geplant auf die neue Saison in der Oberliga vor. Auch der Trainingsbetrieb, die Nachwuchsarbeit und die weiteren Vereinsabteilungen sollen unverändert fortgeführt werden. Zudem seien die Finanzierung des laufenden Vereins- und Geschäftsbetriebs sowie die Löhne, Gehälter und Aufwandsentschädigungen der Beschäftigten gesichert.

Verbindlichkeiten sollen geordnet werden

Ziel des Verfahrens ist es, die bestehenden Verbindlichkeiten zu ordnen und an die neuen Strukturen des Vereins anzupassen. Gleichzeitig soll die Grundlage für einen dauerhaft leistungsfähigen WSV geschaffen werden. In den vergangenen Wochen habe der Verein bereits zahlreiche Gespräche mit Partnern, Sponsoren, Mitarbeitern und weiteren Beteiligten geführt.

Auch Dr. d’Avoine sieht in dem Verfahren einen wichtigen Schritt. "Mit der jetzt eingeleiteten Restrukturierung ist ein Meilenstein gesetzt. Das Verfahren kann und wird den Verein solide neu aufstellen“, wird der Rechtsanwalt in der Mitteilung zitiert. Der neue Vorstand, Trainer und die jungen Spieler verdienten Vertrauen, um den Weg in der Oberliga und durch das Restrukturierungsverfahren gemeinsam zu gehen.

Der vorläufige Sachwalter Dr. Jens Schmidt betont ebenfalls, dass die Krise des WSV mit der Eigenverwaltung überwunden werden könne. Er werde das Verfahren begleiten und für die Gläubiger beobachten und kontrollieren. Darüber hinaus wolle er die sportlichen, strategischen und finanziellen Bemühungen des Vereins bis zu einer Einigung mit den Gläubigern unterstützen.